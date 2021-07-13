الامارات | لاعبو بني ياس يهنئون خيمينيز وسواريز بإنجاز الأرجنتين

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بني ياس يهنئون خيمينيز وسواريز بإنجاز الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى لاعبو فريق بني ياس، على هامش المعسكر التحضيري في الفجيرة، بثنائي الفريق، الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، ومواطنه غاستون سواريز، بفوز منتخب بلادهم بلقب «كوبا أمريكا»، على حساب البرازيلي، في المباراة النهائية التي أقيمت قبل يومين، وذلك بعد انتظار الأرجنتين الذي دام 28 عاماً للحصول على لقب كبير.

ونشر الحساب الرسمي لـ«السماوي» على تطبيق «تويتر» جانباً من الاحتفال المصغر، الذي أقامه اللاعبون للثنائي خلال فترة الراحة، وكان كل من نيكولاس خيمينيز وغاستون سواريز قضيا إجازتهما السنوية في الأرجنتين، لكنهما اضطر للعودة إلى الإمارات قبل نهاية البطولة، من أجل الالتحاق بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وعكس الاحتفال الروح الجماعية التي تسيطر على معسكر «السماوي» في إمارة الفجيرة، الذي يمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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