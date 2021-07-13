الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مؤتمرات

طالب صحافيون رابطة المحترفين بمخاطبة الأندية مبكراً حول ضرورة إقامة مؤتمرات صحافية تسبق المباريات، وذلك بعد أن كانت الأندية تتجاهل إقامتها الموسم الماضي، ولا ترد على أسئلة الصحافيين التي ترسل إلى المكاتب الإعلامية في الأندية، وفقاً لما كان متفقاً عليه.

معلومة

لاحظت جماهير أحد الأندية الكبيرة أن المكتب الإعلامي في ناديها يتعمد عدم نشر صور كاملة للتدريبات عبر حساباته الرسمية، والاكتفاء بصور شخصية للاعبين النجوم، حتى يتفادى إثارة الجدل حول هوية اللاعبين المخضرمين الذين أصبحوا خارج قائمة الفريق في الموسم الجديد.

تسويق

طلب لاعب صاعد بأحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم من أحد وكلاء اللاعبين قيادة حملة تسويقية، ترفع من قيمته السوقية، تزامناً مع قرب انتهاء عقده مع ناديه الحالي.

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