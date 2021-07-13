الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المغربي
الجيش - برشيد 20:00
الزمامرة - الفتح 20:00
نهضة بركان - أكادير 22:15
وادي زم - آسفي 00:30
الدوري العراقي
الزوراء - الكرخ 18:00
الوسط - الديوانية 20:30
الدوري الجزائري
وهران - وفاق سطيف 00:00
مولودية - اتحاد الجزائر 00:00
الدوري السوداني
مريخ الفاشر - هلال الأبيض 20:30
هلال الفاشر - توتي 21:00
الهلال - القضارف 21:00
حي العرب - أهلي مروي 21:00
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