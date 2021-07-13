الامارات | إصابات في ميلانو ضمن احتفالات الجماهير الإيطالية بكأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في ميلانو ضمن احتفالات الجماهير الإيطالية بكأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إخبارية، أمس، أن إصابات عدة وقعت في ميلانو خلال احتفالات الجماهير الإيطالية في ساعة مبكرة أمس بتتويج المنتخب الإيطالي لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) على حساب نظيره الإنجليزي، أول من أمس، على ملعب «ويمبلي» في لندن. وذكرت وكالتا «أنسا» و«أدنكرونوس» الإيطاليتان للأنباء أن نحو 15 شخصاً أصيبوا خلال الاحتفالات بالميدان المجاور لكاتدرائية ميلانو، من بينهم ثلاثة أشخاص في أوائل العشرينات من أعمارهم تعرضوا لإصابات خطيرة، وقد تسبب انفجار لعبة نارية في فقدان أحد الأشخاص أصابعه.

واحتشدت الجماهير الإيطالية في المدن الكبرى، بعدما توج المنتخب، بقيادة المدرب روبرتو مانشيني، بلقب «يورو 2020»، إثر الفوز على المنتخب الإنجليزي 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

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