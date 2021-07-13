شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتسلح بتألق 5 لاعبين لتحقيق النجمة العاشرة مع الأهلي أمام كايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وحقق النادى الأهلى 3 انتصارات متتالية في بطولة الدورى، جاء أولها على حساب سموحة برباعية نظيفة ثم على المقاولون بهدفين نظيفين، وأخيرا على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف، لتكون خير إعداد لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتسلح موسيمانى بتألق 5 لاعبين في الوقت الحالي لإحراز النجمة العاشرة، وهو ما نستعرضه في التقرير التالى:

محمد شريف

يعيش محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، أفضل أيامه في الوقت الحالي، بعدما واصل تسجيل الأهداف ومساعدة النادى على تحقيق الفوز، مما جعله على صدارة قائمة هدافي الفريق الأحمر برصيد 21 هدفا في مختلف البطولات، من بينها 15 هدفا في الدوري.

ويتسلح موسيمانى بالغزارة التهديفية التي يمتلكها محمد شريف في حسم لقب دورى أبطال أفريقيا للأهلى على حساب كايزر تشيفز والعودة باللقب العاشر والثانى على التوالي.

طاهر محمد طاهر

استعاد طاهر محمد طاهر الكثير من مستواه وأصبح مؤثرا على أداء الفريق، بجانب تسجيله العديد من الأهداف المهمة في مشوار الأهلى هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف منها 3 في دوري الأبطال.

محمد مجدى أفشة

يواصل محمد مجدى أفشة تألقه وبصماته على مستوى النادى الأهلى، حيث يعد أحد اللاعبين المؤثرين في صناعة اللعب والذى يمنح الفريق قوة هجومية كبيرة، ويعد مالك رتم الفريق، كما واصل التهديف مع النادى، حيث سجل 5 أهداف آخرها أمام مصر المقاصة الذى يعد من أفضل الأهداف التي سجلت هذا الموسم.

محمد الشناوى

يعد محمد الشناوي، حارس الأهلي، هو صمام الأمان للفريق، بعد المستوى المميز الذى يقدمه مع الفريق خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا أو الدورى، واستعادة جاهزيته الكاملة بعدما تعرض لإصابة بسيطة.

حسين الشحات

نال حسين الشحات العديد من الانتقادات في الفترة الماضية، لكن اللاعب عاد واستعاد الكثير من مستواه لينال إشادة الجمهور، خاصة بعدما نجح في التسجيل في 3 مباريات متتالية، وهى الترجى وبيراميدز وسموحة.