7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 12 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يخطر الأندية بانتهاء الدورى 26 أغسطس المقبل، الزمالك يعلن رسميا رفضه خوض مباراة أسوان فى كأس مصر.

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعها تعيين بدر حامد مديرا لقطاع الناشئين بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات. كما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط. يخطط مسئولو النادى الأهلى لتعديل عقد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول، وزيادة قيمته المالية بعد تألق اللاعب فى الموسم الحالى وبات من أهم اللاعبين فى صفوف الفريق الأحمر، وأصبح هداف الفريق فى كل المسابقات، سواء الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، ويعتمد عليه الجهاز الفنى بشكل أساسي.

الزمالك يعلن رسميًا رفضه خوض مباراة أسوان فى كأس مصر

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن القلعة البيضاء تؤكد حرصها على نجاح المسابقات المحلية، وتثمن الوقوف على مسافة واحدة مع كل الأندية، مشددًا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر النادى، على رفض الزمالك رسميًا خوض مباراته مع أسوان، والمقرر إقامتها يوم 9 من شهر أغسطس المقبل فى نصف نهائى كأس مصر، إلا بعد إقامة باقى مباريات البطولة بالتزامن مع باقى الفرق، لفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

إدارة الزمالك ترفض فتح باب الرحيل ليوسف أوباما

رفضت إدارة نادى الزمالك فتح باب الرحيل أمام يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، الذى تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي لاستعارته لمدة موسم.

أمم أفريقيا وراء اعتذار ليفربول عن انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي

كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبي أن نادي ليفربول تحفظ على انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها 22 يوليو الجارى، بسبب بطولة أمم أفريقيا للكبار التى تنطلق فى يناير المقبل.

قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد زيادة عدد لاعبى كل منتخب مشارك فى أولمبياد طوكيو بعدد 17 لاعبا بدلا من 16، حيث أصبحت القائمة الرئيسية لكل منتخب تضم 15 لاعبا، بالإضافة إلى عدد 2 لاعبين احتياطى للقائمة.