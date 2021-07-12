رحيل ثنائي خط هجوم الزمالك بفرمان كارتيرون.. ويكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الاستغناء عن خدمات ثنائي خط هجوم الفريق مروان حمدي وعمر السعيد، في نهاية الموسم الجاري.

ونشر موقع«الوطن سبورت» أن باتريس كارتيرون استقر مع الجهاز المعاون له على الإطاحة بالثنائي مروان حمدي وعمر السعيد، لعدم حاجة الفريق إلى خدماتهما في الموسم الجديد، خاصة أن النادي بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبي وآخر محلي، بجوار التونسي سيف الدين الجزيري.

ورحب كارتيرون برحيل مروان حمدي، مهاجم الفريق، رغم أنه تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يستمر 6 أشهر داخل جدران النادي الأبيض، وبرر طلبه بتسويق اللاعب بأنه لم يقدم المستوى المطلوب منه هجوميا.

وكذا الحال بالنسبة لـ عمر السعيد، مهاجم الفريق المعار للجونة، وأكد كارتيرون للجنة الكرة، أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه، وبالتالي التعاقد مع مهاجم آخر أفضل منه.

الزمالك يخوض وديتين خلال فترة التوقف

ومن المقرر أن يبدأ فريق الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجاري بالقاهرة، بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة 11 يوما، عقب تأجيل لقاء المحلة.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، خوض مباراتين وديتين، يومي 26 و29 يوليو الجاري، في إطار استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة المقبلة، المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري، برصيد 61 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة.