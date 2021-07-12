شكرا لقرائتكم خبر عن شابات الطائرة يصطدمن بلجيكا و بيلاروسيا فى تحديد المراكز ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب شابات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى مشوار تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر فى بطولة العالم تحت 20 سنة ببلجيكا غدا الثلاثاء بمواجهة صاحب الأرض على ان يلتقى بيلاروسيا الأربعاء.

ومن جانبه كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى، أنه فى حالة الفوز بكلا المباراتين سينافسن على المراكز من التاسع إلى 12 وفى حالة الخسارة سينافسن من الثالث عشر إلى السادس عشر.

واحتل منتخب شابات الكرة الطائرة المركز الأخير فى الدور الأول، حيث تلقى أمس هزيمة من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول.

وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته الجمعة قبل أن يخسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 3/2 السبت.

ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا الأربعاء، حيث ترأست البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- آية النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- آيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.