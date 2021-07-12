شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستكشف كايزر تشيفز بمباريات محلية وقارية قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريرًا من جهازه المعاون عن فريق صن داونز قبل نهائي أفريقيا الذي سيجمع الفريقين يوم السبت المقبل بالمغرب في نهائي أفريقيا.

وتحدث موسيماني مع جهازه المعاون عن ضرورة تجهيز مباريات محلية وأفريقية للمنافس الجنوب أفريقي من أجل دراسته جيداً والفوز عليه في نهائي أفريقيا المرتقب.

ويأمل موسيماني في التعرف على نقاط القوة والضعف في الفريق الجنوب أفريقي الذي يُعد فريق قوي دفاعيًا ولديه حارس مرمى على مستوى عال من الكفاءة.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون في ملعب التتش قبل مران غدًا من أجل وضع برنامج الفريق لنهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويناقش موسيماني مع معاونيه ترتيبات رحلة المغرب لخوض نهائي أفريقيا المُرتقب وتدريبات الفريق وأستعداته لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.

وفاز الأهلي على المقاصة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التى جمعتهما أمس الأول ، الأحد، بأستاد الجيس بالسويس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس على أن يخوض الفريق مراناً صباح اليوم بملعب التتش ثم يطير إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.