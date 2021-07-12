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شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى ولاعبو الاتحاد السكندرى في زيارة للغندور بعد الجراحة الناجحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على زيارة خالد الغندور الذى أصيب خلال مباراة النادى الإسماعيلى الأخيرة بكسر بعظم الوجه لرفع روحه المعنوية.
وأجرى اللاعب اليوم العملية الجراحية بنجاح، ورافقه الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى والدكتور محمد عنان طبيب الفريق، وأهدى رئيس النادى باقه من الورود لـ"الغندور"، متمنيًا له سرعة الشفاء.
ومن المقرر أن يُغادر اللاعب المستشفى اليوم ويحصل على راحة سلبية لمدة أسبوعين ثم يشارك عقب هذه الراحة بالتدريبات دون أي التحامات.
كما قام الجهاز الفني والإدارى ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم بزيارة " الغندور" للأطمئنان عليه ورفع روحه المعنوية عقب إجرائه الجراحة، وتمنى الجميع له خلال الزيارة سرعة الشفاء.
وكان الغندور قد أصيب فى إحدى الكرات المشتركة فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة والتى فاز فيها سيد البلد بهدفين مقابل هدف.
ويعتبر خالد الغندور من الركائز الأساسية بالفريق والتى يعتمد عليها حسام حسن المدير الفنى للفريق، حيث يعد اللاعب بمثابة الجوكر ويجيد اللعب فى أكثر من مركز بالإضافة الى أنه أحد هدافى الفريق.
من جهته أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى اتصالا هاتفياً باللاعب قبل الخضوع للعملية لرفع الحالة المعنوية للاعب كما طلب من الأشلم ضرورة عمل اللازم على أكمل وجه.
مصيلحى ولاعبو الاتحاد السكندرى في زيارة للغندور بعد الجراحة الناجحة (4)
مصيلحى ولاعبو الاتحاد السكندرى في زيارة للغندور بعد الجراحة الناجحة (1)
مصيلحى ولاعبو الاتحاد السكندرى في زيارة للغندور بعد الجراحة الناجحة (2)
مصيلحى ولاعبو الاتحاد السكندرى في زيارة للغندور بعد الجراحة الناجحة (3)