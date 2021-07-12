شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى ولاعبو الاتحاد السكندرى في زيارة للغندور بعد الجراحة الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على زيارة خالد الغندور الذى أصيب خلال مباراة النادى الإسماعيلى الأخيرة بكسر بعظم الوجه لرفع روحه المعنوية.

وأجرى اللاعب اليوم العملية الجراحية بنجاح، ورافقه الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى والدكتور محمد عنان طبيب الفريق، وأهدى رئيس النادى باقه من الورود لـ"الغندور"، متمنيًا له سرعة الشفاء.

ومن المقرر أن يُغادر اللاعب المستشفى اليوم ويحصل على راحة سلبية لمدة أسبوعين ثم يشارك عقب هذه الراحة بالتدريبات دون أي التحامات.

كما قام الجهاز الفني والإدارى ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم بزيارة " الغندور" للأطمئنان عليه ورفع روحه المعنوية عقب إجرائه الجراحة، وتمنى الجميع له خلال الزيارة سرعة الشفاء.