شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 12/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 12/7/2021، العديد من الاخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها الزمالك يعلن رسميًا رفضه خوض مباراة أسوان فى كأس مصر ، وأيمن يونس مع شيكابالا ونجله على شط البحر: أجيال ورا أجيال كلها فى عشق الزمالك، والزمالك يدرس مع كارتيرون حسم صفقة "بن ناصر" خلال فترة التوقف، وحسين لبيب: "قاعدين لـ25 نوفمبر وليه الاستعجال للصعود لنهائى الكأس".

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعها تعيين بدر حامد مديرا لقطاع الناشيئن بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات. كما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

الزمالك يعلن رسميًا رفضه خوض مباراة أسوان فى كأس مصر

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن القلعة البيضاء تؤكد حرصها على نجاح المسابقات المحلية، وتثمن الوقوف على مسافة واحدة مع كل الأندية.