شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن قائمة لاعبى المنتخب فى أولمبياد طوكيو.. وأيمن صلاح رئيسا للبعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد اليد عن قائمة منتخب الرجال المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 المقرر انطلاقها شهر يوليو الجارى، وذلك بعد ساعات من عودة الفراعنة من معسكرات الإعداد للدورة الأولمبية.

تضم قائمة المنتخب كلا: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر- محمد سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - احمد عادل.

ويرأس رئيس بعثة المنتخب الوطنى المصرى فى اولمبياد طوكيو أيمن صلاح.

وخاض المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارتين فى إسبانيا الأولى أمام منتخب كرواتيا و انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 31 - 28 و المباراة الثانية أمام منتخب إسبانيا و انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 30 - 29 والمباراة الثالثة أمام منتخب فرنسا و انتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 31 - 30 والمباراة الرابعة حقق المنتخب المصرى الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 - 25 و المباراة الخامسة والأخيرة فى برنامج المباريات الودية كانت بالامس أمام منتخب ألمانيا وانتهت بفوز منتخب ألمانيا بنتيجة 29 - 27.