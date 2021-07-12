شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين فى الدورى المصرى على رادار الأندية التركية على طريقة مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى 6 لاعبين فى الدورى المصرى، عروضًا من أندية الدورى التركى بعد النجاح الباهر الذى حققه مصطفى محمد نجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراى التركى وتسجيله العديد من الأهداف.

وشارك مصطفى محمد نجم المنتخب المصرى مع جالاتا سراى التركى 17 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف ولم يصنع أى هدف.

ونستعرض فى التقرير التالى أبرز 6 لاعبين تلقوا عروضا من الدورى التركى..

محمد شريف

تلقى النادى الأهلى فاكسا رسميا من جالاتا سراى التركى لشراء محمد شريف نجم هجوم الفريق الأحمر مقابل 3 ملايين دولار، وقال مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى أن جالاتا سراى أرسل عرضا مبدئيا لضم محمد شريف مقابل 3 ملايين دولار، كما أكدوا فى الخطاب أن العرض قابل للزيادة حال موافقة الأهلى على التفاوض حول بيعه.

وتحدثت إدارة الأهلى مع محمد شريف وأكدت له رفضها مناقشة أى عروض قبل انتهاء المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو الجارى فى المغرب.

أليو ديانج

شهدت الفترة القليلة الماضية وصول عدة عروض أوروبية لضم المالي آليو ديانج نجم وسط الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقدم ديلنج عروضاً جيدة للغاية مع الأهلي بعدما ساهم بشكل واضح فى انتصارات المارد الأحمر الأخيرة محلياً وأفريقياً، وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن ديانج تلقى خلال الفترة الماضية عروضاً من فرنسا وألمانيا وتركيا، وقال مصدر إن اللاعب المالي تلقى عرضاً على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل مليون دولار من أحد الأندية التركية.

أحمد ياسر ريان

تلقى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار لنادى سيراميكا عرضا من الدورى التركى ، إلا أن مسئولى النادي الأهلي أجل البت في العرض المقدم من الدوري التركي للتعاقد مع أحمد ياسر ريان لحين الانتهاء من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الفريق الأحمر نظيره كايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

محمد مجدى أفشة

تلقى مسئولو النادي الأهلي العديد من عروض الاحتراف لضم محمد مجدي أفشة نجم الفريق، ولكن الأهلي حسم هذا الملف تماماً بعدما أبلغوا اللاعب بالتمسك به وعدم الرحيل لأي ناد الصيف الجارى مهما كانت الإغراءات.

ويتفق موقف الأهلي مع رغبة أفشة الذي أغلق هو الأخر هذا الملف غم أنه تلقى الفترة الماضية عروضاً جدية وقوية للغاية من أندية أوربية خاصة من تركيا واسكتلندا وغيرهما.

رمضان صبحى

كشفت تقارير صحفية أن رمضان صبحى لاعب خط وسط بيراميدز طلب عبر وكيل أعماله عرض انتقاله لصفوف جالاتا سراى التركى، تمهيدا للانضمام له بداية من الموسم الجديد بعد إنهاء مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقالت صحيفة " takvim " التركية إن جالاتا سراي تلقى عرضًا مفاجئًا من أحد وكلاء اللاعبين بترشيح رمضان صبحي، الذى يريد خوض مغامرة أوروبية عن طريق فريق جالاتا سراى.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة رمضان صبحى السوقية الحالية للاعب تبلغ 3 ملايين يورو، فضلا عن أنه أحد العناصر الأساسية فى المنتخب المصرى الأول والأولمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو.

عبدالله مجدى

تلقى نادى المقاصة عرضاً من أحد أندية الوسط فى الدورى التركى للتعاقد مع عبد الله مجدى، جناح الفريق الفيومى، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألق اللاعب الصاعد مع المقاصة منذ تصعيده للفريق الأول مطلع الموسم الحالي.

وأرسل النادى التركى عرضا لاستعارة عبد الله مجدى لمدة موسم بنية الشراء النهائى بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما تعكف على دراسته إدارة المقاصة فى الوقت الحالي.