شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 12/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 12/7/2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، أفشة ومحمد شريف يزوران نادى إنبي ، وتعرف على برنامج الأهلى قبل السفر إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز بالنهائى، وموسيمانى يطلب تقريرا عن أقدام لاعبى كايزر تشيفز قبل نهائى أفريقيا، ونصائح خاصة من موسيماني لـ جونيور أجاي قبل نهائى دوري أبطال أفريقيا.