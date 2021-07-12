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اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 12/7/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 12/7/2021، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء في مقدمتها، أفشة ومحمد شريف يزوران نادى إنبي ، وتعرف على برنامج الأهلى قبل السفر إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز بالنهائى، وموسيمانى يطلب تقريرا عن أقدام لاعبى كايزر تشيفز قبل نهائى أفريقيا، ونصائح خاصة من موسيماني لـ جونيور أجاي قبل نهائى دوري أبطال أفريقيا.

 

 

حرص الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى قفشة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على زيارة ناديهما السابق إنبي.

 

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