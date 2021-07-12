شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد ختام المعسكرات الأوروبية استعدادا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر لكرة اليد، قادمة من ألمانيا بعد خوض 5 مباريات ودية قوية استعدادا لأولمبياد طوكيو المقبلة.

ويحصل المنتخب على راحة لمدة 24 ساعة، ليدخل بعدها مباشرة الفريق فى معسكر مغلق لمدة يومين قبل التوجه إلى اليابان يوم 16 يوليو الجارى لخوض منافسات اولمبياد طوكيو.

وخاض المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارتين فى إسبانيا الأولى أمام منتخب كرواتيا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 31 - 28 و المباراة الثانية أمام منتخب إسبانيا و انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 30 - 29 و المباراة الثالثة امام منتخب فرنسا و انتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 31 - 30 و المباراة الرابعة حقق المنتخب المصرى الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 - 25 و المباراة الخامسة و الاخيرة فى برنامج المباريات الودية كانت بالامس امام منتخب المانيا و انتهت بفوز منتخب المانيا بنتيجة 29 - 27.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى

اللاعبون : كريم هنداوي - عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل - احمد مؤمن - يحيي الدرع - حسن قداح - علي زين - سيف الدرع - احمد هشام - احمد خيري - أحمد الأحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - محمد سند - اكرم يسري - ابراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام نوار - احمد عادل وأعضاء الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني و أنطونيو يورينتي مدرب مساعد و فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى و دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب و كابتن نور ابو زيد مدير المنتخب.





تضم منافسات فرق الرجال فى اوليمبياد طوكيو :المجموعة الاولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.

المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب مصر - منتخب البحرين.