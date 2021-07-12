شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعتمد تشكيل الاجهزة الفنية بقطاع الناشئين رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندري، جلسة مع إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وذلك لاعتماد التشكيل النهائي للقطاع لموسم 2021_2022.

اجتماع محمد مصيلحى وإمام محمدين شهد استعراض تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للقطاع لموسم 2021_2022، وبعد الاطلاع ومناقشة الخطة المستقبلية للقطاع خلال الموسم الجديد، تم اعتماد تشكيل القطاع.

وأكد مصيلحى رئيس النادي دعمه الكامل لمنظومة قطاع الناشئين لكرة القدم بقيادة إمام محمدين متمنياً لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أمال وطموحات مجلس إدارة النادي وجماهيره العظيمة في بناء وتكوين قطاع ناشئين يليق بالمكانة الكبيرة لزعيم الثغر.

و جاء تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين لكرة القدم بقيادة الكابتن إمام محمدين على النحو التالى : -



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