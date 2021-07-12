المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه اليوم استعدادا لأوليمبياد طوكيو

القاهرة - سامية سيد -

أدى المنتخب الأولمبي تدريبه مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة بدء بمحاضرة فنية لشوقي غريب تحدث خلالها عن أهمية الأيام القادمة والتركيز بشكل كبير لنكون جاهزين لمواجهة فرق كبيرة بحجم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

أكد شوقي غريب للاعبين قبل انطلاق المران أن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في أوليمبياد طوكيو بعد تحقيق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر.

وتم تقسيم المران على ثلاث مراحل الأولى خاصة بالإحماء والثانية تم تقسيم اللاعبين إلي مجموعتين مدافعين ومهاجمين ثم جرت تقسيمه في نهاية المران شهدت حرص جميع اللاعبين علي تنفيد تعليمات الجهاز الفني.

قرر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، اعتماد مبدأ الأقدمية فى اختيار "كابتن" المنتخب فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق يوم 22 يوليو الجارى.

ووفقا لمبدأ الأقدمية جاء ترتيب "كباتن" المنتخب الأولمبى على النحو التالى: أحمد حجازى يليه رمضان صبحي، ثم محمد الشناوي ثم محمود الونش ثم صلاح محسن ثم طاهر محمد طاهر.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبي مشواره فى الأولمبياد بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28 يوليو.