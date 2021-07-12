شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور ينهى إجراءات السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الحكم الدولى محمود عاشور إجراءات السفر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام فى اليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 11 أغسطس، حيث يشارك حكما للفار فى منافسات كرة القدم.

وحصل عاشور على خطاب من الجبلاية بهدف استخراج قرار وزارى للسفر، مع إنهاء إجراءات الحجز والطيران التي تتم بالتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولي المصري محمود عاشور في القائمة النهائية المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل.

وأدار محمود عاشور مباراة الاهلى والمقاصة التى أقيمت مساء الاثنين وفاز فيها الاحمر برباعية مقابل هدف، واحتسب الهدف الثالث لمحمد شريف بعد جدل عقب ارتطام الكرة بمدافع المقاصة .