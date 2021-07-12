حصاد الرياضة المصرية اليوم 12 /7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، أمم أفريقيا وراء اعتذار ليفربول عن انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي، الزمالك يعلن رسميًا رفضه خوض مباراة أسوان فى كأس مصر .

الزمالك يعلن رسميًا رفضه خوض مباراة أسوان فى كأس مصر

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن القلعة البيضاء تؤكد حرصها على نجاح المسابقات المحلية، وتثمن الوقوف على مسافة واحدة مع كل الأندية، مشددًا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر النادى، على رفض الزمالك رسميًا خوض مباراته مع أسوان، والمقرر إقامتها يوم 9 من شهر أغسطس المقبل فى نصف نهائى كأس مصر، إلا بعد إقامة باقى مباريات البطولة بالتزامن مع باقى الفرق، لفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

أمم أفريقيا وراء اعتذار ليفربول عن انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي

كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبي أن نادي ليفربول تحفظ على انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها 22 يوليو الجارى، بسبب بطولة أمم أفريقيا للكبار التى تنطلق فى يناير المقبل.

قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد زيادة عدد لاعبى كل منتخب مشارك فى اولمبياد طوكيو بعدد 17 لاعب بدلا من 16، حيث أصبحت القائمة الرئيسية لكل منتخب تضم 15 لاعب، بالإضافة إلى عدد 2 لاعبين احتياطى للقائمة.

بيراميدز يتمسك باستمرار رمضان صبحى.. والاحتراف خطة السنة الثالثة تتمسك إدارة نادى بيراميدز باستمرار رمضان صبحى، جناح الفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فى خدماته خلال فترة الاننتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل رغبة الزمالك فى الحصول على خدماته، وكذلك اهتمام نادى جالاتا سراى التركى باللاعب ورصد مبلغ ضخم لإتمام الصفقة.

احتفل يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، منذ أيام قليلة، بحفل زفافه وسط حضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه المقربين سواء من لاعبي الزمالك أو لاعبي الأندية الأخرى الذين يرتبط معهم أوباما بعلاقات قوية خارج المستطيل الأخضر.

فاجأ وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) لاعبى المنتخب الأولمبى خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا للسفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، حيث تم خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الاولمبية المصرية.