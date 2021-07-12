مستبعدون بالجملة.. مصر تعلن قائمة 16 لاعبًا لمنافسات كرة اليد بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، قائمة لاعبي منتخب مصر النهائية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتي ستنطلق خلال شهر يوليو الجاري.

ووفقًا لما جاء عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة اليد المصري، فإن القائمة النهائية تتكون من 16 لاعبًا، وهو الحد الأقصى المسموح به في البطولة.

وشهدت القائمة النهائية غياب كلًا من أحمد مؤمن صفا، أحمد هشام "سيسه"، أكرم يسري، عمر سامي، محسن رمضان، أحمد خيري، خالد وليد ومصطفى بشير.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان والبحرين.

وتتكون قائمة يد مصر في الأولمبياد من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى - محمد الطيار - محمد على.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل "بكار".

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن وليد قداح.

صانع ألعاب: أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - أحمد الأحمر.

الجناح الأيمن: محمد سند.

الدائرة: إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى - أحمد عادل.