الزمالك يعين رئيسه "الموقت" متحدثاً رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين حسين لبيب الرئيس المؤقت للنادي متحدثاً رسمياً باسم مجلس الإدارة، مع توجيه الإعلام للتعامل مع المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

وفي اجتماع اللجنة تم تعيين بدر حامد مديراً لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتكليفه بتشكيل فريق المدربين لفرق القطاع، بالإضافة إلى تشكيل مدارس الكرة والأكاديمية.

كما اعتمدت لجنة إدارة الزمالك تشكيل الأجهزة الفنية لجميع الألعاب التي قدمها النشاط الرياضي بالنادي من أجل موافقة مجلس الإدارة المؤقت.

اللجنة اعتمدت عقود اللاعبين مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، كما فوضت عمرو أدهم عضو اللجنة من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي لفريق كرة السلة.

وناقشت اللجنة مع المحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد نادي الزمالك في المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم، لتجدد اللجنة الثقة في الفريق القانوني لمواصلة السير لحفظ حقوق النادي والدفاع عنه.