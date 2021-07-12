مصدر يكشف لمصراوي آخر تطورات إصابة والتر بواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي، أجرى خلال الساعات الماضية اشعة علي الركبة لمعرفة تطورات حالته الصحية قبل سفر بعثة الفريق إلى المغرب.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأشعة التي خضع لها بواليا للوقوف على حالته بشكل جيد ومن المقرر مشاركته في مران الغد قبل السفر للمغرب.

وأوضح، أنه سيتم عرض نتيجة الأشعة علي طبيب الفريق أحمد أبو عبلة قبل مران الغد.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي للأهلي لجأ مؤخرا إلى الحقن المسكنة قبل ان يقرر بيتسو موسيماني استبعاد بواليا من مواجهة مصر للمقاصة التي أقيمت أمس بسبب معاناته من آلام في الركبة

وغاب بواليا عن فوز الأهلي العريض على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل من منافسات دوري we المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة أمام كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، مساء السبت المقبل، في لقاء بالمغرب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.