بعد احتساب الهدف لشريف.. متى يعتبر الهدف ذاتيًا في بطولات فيفا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول هوية صاحب الهدف الثالث في مباراة الأهلي أمام مصر للمقاصة خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من دوري We المصري، خاصة أن الأمر بات متعلقًا بالتنافس على لقب هداف المسابقة.

علم "الخليج 365" من مصادره، أن حكم المباراة محمود عاشور احتسب الهدف لصالح محمد شريف، بداعي أن محمد دسوقي مدافع المقاصة لم يقم بمحاولة للعب الكرة، لكنها ارتطمت به بعدما تصدى لها الحارس.

لكن هذا الأمر، يجعلنا ننظر إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونصوصه، وإن كان هناك وصف دقيق لآلية احتساب الهدف الذاتي في المباريات، غير أن قانون اللعبة لموسم 2020-2021 لم يرد به أي نص لآلية تحديد الهدف الذاتي، بخلاف ما كان في نسخ سابقة، والتي كانت تستدعي إشارة واضحة من الحكم تقول بأن الهدف ذاتي أو عن طريق الفريق المهاجم.

وبعد التواصل مع المكتب الإعلامي لـ"فيفا"، أوضح أن النص المتواجد في لوائح الاتحاد الدولي، متعلق بآلية احتساب الهدف سواء كان للمهاجم أو هدفًا ذاتيًا في البطولات التي تخضع لتنظيمه المباشر، وليس البطولات التي ينظمها اتحاد محلي أو قاري.

وهناك 3 نقاط تحدد هوية مُسجل الهدف، كما يلي:

- إذا كانت محاولة التسديد على المرمى تعتبر بين القائمين والعارضة، وبالتالي كان يمكن أن تُسجل هدفًا قبل أن يلمس لاعب آخر الكرة، وهنا يتم احتساب الهدف لصالح اللاعب الذي حاول التسديد على المرمى.

- إذا كان لمس الكرة من جانب اللاعب الآخر تسبب في دخول الكرة إلى مرمى فريقه، في حين لم يكن بالإمكان أن يحدث ذلك دون تدخل منه، سيتم اعتباره هدفًا ذاتيًا عن طريق اللاعب الذي تداخل مع الكرة.

- في كل الأحوال مجموعة فيفا للدراسة الفنية مسؤولة عن القرار النهائي سواء كان هدفًا (عن طريق المهاجم)، أو هدفًا ذاتيًا. وفي الأمور الخلافية يتم احتساب الهدف لصالح اللاعب الذي سدد على المرمى.

وكما أوضح "فيفا" فإن تلك القاعدة ليست إجبارية؛ ليعمل بها أي اتحاد محلي في بطولة ينظمها، وهو ما يجعل كل بطولة تضع قواعدها الخاصة.