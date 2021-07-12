ثنائية المقاصة ليست سابقة.. شاهد أول أهداف شريف بالرأس في تاريخه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تألق محمد شريف نجم الأهلي أمام المقاصة في مباراة الفريقين التي أقيمت أمس الأحد على ستاد السويس ببطولة الدوري والتي انتهت لمصلحة الأحمر 4-1.

وسجل محمد شريف 3 أهداف "هاتريك" لأول مرة في مشواره الكروي حيث شهدت أيضاً ثلاثية مهاجم الأهلي تسجبله هدفين لأول مرة مع فريق بالرأس.

ثتائية شريف بالرأس في المقاصة لم تكن سابقة حيث سبق وأن سجل متصدر جدول الهدافين بالدوري هدفاً بالرأس مع وادي دجله نادي الأم الذي انتقل منه للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية في شتاء 2018 .

وواجه وادي دجلة فريق كفر الشيخ على ستاد السلام سابقاً الأهلي WR السلام حالياً في دوري الـ 32 لبطولة كأس مصر في الثامن من نوفمبر لعام 2017.

واستطاع شريف التسجيل بالرأس في أول مرة في تاريخه وفاز فريقه بهدفه الذي جاء في الدقيقة 19.