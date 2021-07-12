خاص| برنامج الأهلي والتشكيل الكامل للبعثة في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يختتم الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب؛ استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بملعب مركب محمد الخامس.

ويخوض الأهلي مرانه صباح غدٍ الثلاثاء بإستاد مختار التتش، قبل أن يتناول الفريق وجبة الغداء في النادي ويتحرك إلى مطار القاهرة؛ لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقلع في الثالثة عصرًا، حيث تصل إلى الدار البيضاء في حوالي الساعة الثامنة مساءً.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365" إن قائمة الفريق ستضم: "محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعدالدين سمير، رامي ربيعة، علي معلول، محمود وحيد، عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا، جونيور أجايي، صلاح محسن، محمد شريف، ووالتر بواليا".

ولا يزال موقف مروان محسن غامضًا حتى تلك اللحظة، وهناك اتجاه كبير لاصطحاب وليد سليمان، رغم إصابته؛ لأهمية دوره في تلك المواجهات التي تحتاج إلى خبراته لزملائه.

وسيغيب عن الأهلي في النهائي الأفريقي كل من: "ناصر ماهر، أحمد رمضان بيكهام"، للانضمام للمنتخب الأوليمبي، الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو، إضافة إلى الثلاثي: "محمود متولي، كريم نيدفيد، ومحمد محمود"، لعدم الجاهزية الفنية.

وتدخل البعثة الحمراء فور وصولها إلى المغرب الفقاعة الطبية التي تم إقرارها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة.

ويترأس بعثة الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي، ويرافق الفريق على نفقته الخاصة كل من: "العامري فاروق، نائب رئيس النادي، خالد الدرندلي، أمين الصندوق، خالد مرتجي، عضو المجلس، وهناك بعض أعضاء المجلس الذين لم يحسموا موقفهم من السفر"، وإن كانوا قد أنهوا كل التفاصيل الخاصة بالسفر وتذاكر الطيران والتأشيرة، بجانب خضوعهم لمسحة طبية أمس الأحد، طبقاً للبروتوكول المتبع.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي يومي الأربعاء والخميس على أحد الملاعب الفرعية في التاسعة مساءً، وهو نفس الموعد الذي ستقام عليه المواجهة يوم السبت المقبل، ثم يكون المران الأخير بإستاد مركب محمد الخامس يوم الجمعة قبل المباراة بـ24 ساعة، ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي قائد الفريق.

وصعد الأهلي إلى المباراة النهائية بعد تخطي فريق الترجي التونسي بفوزه 4-0، بمجموع مباراتي نصف النهائي، فيما تأهل كايزر تشيفز للنهائي بعد الفوز على الوداد المغربي 1-0 بمجموع المباراتين.

يُذكر أن كايرز تشيفز سيلعب نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، فيما سيخوض الأهلي حامل اللقب النهائي الـ14 له في بطولته المفضلة التي تُوج بلقبها تسع مرات.