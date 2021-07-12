الزمالك يعلن رسميًا رفض خوض مواجهة أسوان في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يعلن خلاله عدم قبول خوض مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر قبل تحديد كل أطراف الدور قبل النهائي للمسابقة الأقدم في مصر.

وأعلن اتحاد الكرة أمس الأحد تحديد يوم 9 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر على ملعب "بتروسبورت".

جاء هذا في الوقت الذي لم يلعب فيه الأهلي دور الـ16 لكأس مصر حتى الآن، ومن المقرر إقامة مباراته أمام إنبي بعد اختتام منافسات بطولة الدوري في 26 أغسطس.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد نادي الزمالك حرصه التام على نجاح المسابقات، ودعم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويثمن ما أعلنته من الوقوف على مسافة واحدة من كافة الأندية المشاركة في بطولاته..

وانطلاقا من ذلك، يؤكد النادي على ضرورة احترام قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وهو ما يوجب أن تقام جميع المباريات في ظروف متساوية، ومن ثم لا يكون ثمة مبرر لأن ينفرد نادي الزمالك بأداء مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021 على نحو ما تم إعلانه مع تلاحق مباريات بطولة الدوري العام في ذات التوقيت، حال أن باقي المشاركة في بطولة الكأس لم تبلغ دور السادس عشر، والتي سوف تقام مبارياتهم في وقت لاحق يكون فيه متسع لأداء نادي الزمالك لمباريات في ذات البطولة في نفس الوقت.

وبناء على ذلك يعلن النادي:

- عدم قبول إقامة مباراة دور قبل النهائي لبطولة كأس مصر مع نادي أسوان في التوقيت المعلن مع ضرورة إقامتها في توقيت متزامن مع مشاركة باقي الفرق في ذات المرحلة من مسابقة كأس مصر؛ وذلك لتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

- أن يكون موعد مباراة نهائي بطولة كأس مصر معلنًا قبل البدء في خوض المباريات المتبقية في البطولة.