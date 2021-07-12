تُعد بطولة كأس العالم أهم مسابقة لرياضة كرة القدم في العالم حيث تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي (فيفا) وتقام كل أربع سنوات منذ عام 1930، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946 اللتين ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية، وفي سياق هذا التقرير يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل الابطال الفائزون ببطولة كأس العالم عبر التاريخ.

ثماني بلاد فقط هي من توُجت ببطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930، ويعتبر منتخب البرازيل الأكثر تتويجاً بها برصيد 5 ألقاب، كانت أولها في 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وقدم راقصي السامبا مواهب مثل عديدة مثل بيليه ورونالدو وروماريو.

تأتي إيطاليا وألمانيا بعد البرازيل كأكثر المنتخبات تتويجاً بكأس العالم بأربع ألقاب رغم فوز ألمانيا بثلاث نسخ بأسم ألمانيا الغربية، ثم يأتي بعدهم منتخبات الأرجنتين وأورجواي وفرنسا بلقبين وتوج منتخب إنجلترا وإسبانيا بالبطولة مرة واحدة.

ويعتبر الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم هو الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي سجل 16 هدفًا، في خلال 4 منافسات، يأتي بعده الظاهرة رونالدو، بـ 15 هدفًا، في 3 بطولات، فيما سجل الألماني جيرد مولر 14 هدفًا في بطولتين وأمامه فرصة تخطي كل من كلوزه ورونالدو بمشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

بطولة كأس العالم من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على مستوى العالم، ففي نهائي كأس العالم 2006، الذي أقيم في ألمانيا قدر عدد من تابع المباراة النهائية بـ 715 مليون شخص.

حامل اللقب الحالي لبطولة كأس العالم هو المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخه والذي أقيم في روسيا على ملعب لوجنيكي بحضور أكثر من 78 ألف متفرج بعد فوزه في النهائي على المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2.

نظام تصفيات كأس العالم

يشارك من قارة أوروبا (الاتحاد الأوروبي) – 13 منتخب، تقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات من 6 فرق، أبطال تلك المجموعات التسعة يتأهلون مباشرة إلى كأس العالم، بينما تشارك أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثاني في جولة مقبلة، حيث توزع المنتخبات على 4 مواجهات بنظام الموجهات المباشرة، المنتخبات الأربعة الفائزة تتأهل إلى كأس العالم، بينما تتأهل مباشرة الدولة المضيف.

ومن قارة آسيا آسيا (الاتحاد الآسيوي) يشارك 4 منتخبات ونصف يلعب 40 فريقا في المرحلة الثانية التي تتألف من ثماني مجموعات وتضم كل مجموعة خمسة فرق، ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني وأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني للمرحلة الثالثة حيث يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين تتألف كل مجموعة من ستة فرق، بحيث يتأهل بطل المجموعة ووصيفها مباشرة إلى كأس العالم، ويلعب ثالث المجموعة مع ثالث المجموعة الأخرى في مباراتين، الفائز منها يواجه رابع الترتيب في قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

ومن قارة أمريكا الجنوبية (اتحاد أمريكا الجنوبية) يشارك 4 منتخبات مضمونة ونصف، تلعب المنتخبات العشرة في مجموعة واحدة بحيث تتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل مباشرة إلى كأس العالم، بينما ينافس المركز الخامس على التأهل عندما يواجه المتأهل من ملحق قارة أوقيانوسيا.

ومن قارة أفريقيا (الاتحاد الإفريقي) يشارك 5 منتخبات حيث يتأهل 27 منتخباً مع 13 منتخباً للمشاركة في منافسات المرحلة الثانية من خلال خوض مباريات بنظام خروج المغلوب، ويخوض 20 منتخبا فائزا الدور الثالث حيث يتم تقسيمهم إلى خمس مجموعات تتألف كل مجموعة من أربعة فرق ويتأهل متصدر كل مجموعة لنهائيات كأس العالم.

ومن أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (اتحاد أمريكا الشمالية) يشارك 3 منتخبات ونصف، وتقسم المنتخبات إلى 3 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، بحيث يتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور الذي يليه، بحيث تشارك جميعها في مجموعة واحدة، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة لكأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الرابع مباراة الملحق مع المتأهل من تصفيات قارة آسيا.

وأخيراً قارة أوقيانوسيا (اتحاد أوقيانوسيا) يشارك نصف مقعد حيث يلعب بطل التصفيات مع خامس الترتيب في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

كأس البطولة

تعتبر كأس جول ريميه أول كأس يستخدم في كأس العالم، في الأصل كان يسمي بكأس النصر، ولكن سمي بعد ذلك بكأس العالم، وتم تبديل اسمه رسمياً في عام 1946، تكريماً لدور رئيس الاتحاد الدولي الفرنسي جول ريميه الذي سعى بجهود مضنية لإحياء البطولة مرة أخرى والعمل على انطلاقها أثناء عام 1929، وصمم الكأس بواسطة أبيل لافلور الذي صنعه من الذهب الخالص ذو قاعدة من الرخام الأبيض، وقد تم تصميم الكأس على تمثال مجنح ب الإله نايك المعروف بإله النصر عند اليونان، تحمل على رأسها قدر ذهبي كرمز لتتويج الفريق المنتصر بالبطولة.

وفي عام 1970 فاز المنتخب البرازيلي بالبطولة للمرة الثالثة، مما سمح لهم طبقاً للقوانين الذي نص عليها جول ريميه في 1930، بالاحتفاظ بالكأس الحقيقي للأبد، ووضع الكأس في مقر اتحاد البرازيل لكرة القدم الذي يقع في مدينة “ريو دي جانيرو” داخل كابينة أمام زجاج المضاد للرصاص، لكن في 19 ديسمبر 1983، سرِق الكأس من الكابينة للمرة الثانية بعد سرقته عام 1966 من قبل أربعة رجال كان محكوما عليهم غيابيا ولم يتم استعادة الكأس حتى الآن.

كلفت الفيفا بصنع بديل للكأس في بطولة 1974 استلمت الفيفا 53 عرضا تقديما من نحاتون من سبع دول وقامت اللجنة باختيار الفنان الإيطالي “سيلفيو غازانيغا” لشرف صناعة الكأس الجديدة، بلغ ارتفاع هذا الكأس المقترحة 36.5 سم ( 14.4 بوصة) ويتكون من 5 كجم (11 رطل) من الذهب عيار 18 بنسبة 75 ٪ مع قاعدة قطرها 13 سم (5.1 بوصة) مكتوب عليها كأس العالم لكرة القدم والتي تحتوي على طبقتين من المرمر، أكد مارتن بوليكوف أن الكأس مجوف ولكنه متين لأنه إذا كان مصمتا سيكون وزنه من 70-80 كجم وسيكون ثقيلا جدا للحمل.

إليكم سجل الابطال الفائزون ببطولة كأس العالم عبر التاريخ

نسخة 1930 (اوروجواي) – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين

نسخة 1934 (ايطاليا) – البطل (ايطاليا) – الوصيف (تشيكوسلوفاكيا)

نسخة 1938 (فرنسا) – البطل (ايطاليا) – الوصيف (المجر)

نسخة 1950 (البرازيل) – البطل (اوروجواي) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1954 (سويسرا) – البطل (ألمانيا الغربية) – الوصيف (المجر)

نسخة 1958 (السويد) – البطل (البرازيل) – الوصيف (السويد)

نسخة 1962 (تشيلي) – البطل (البرازيل) – الوصيف (تشيكوسلوفاكيا)

نسخة 1966 (انجلترا) – البطل (انجلترا) – الوصيف (ألمانيا الغربية)

نسخة 1970 (المكسيك) – البطل (البرازيل) – الوصيف (ايطاليا)

نسخة 1974 (ألمانيا) – البطل (المانيا الغربية) – الوصيف (هولندا)

نسخة 1978 (الارجنتين) – البطل (الارجنتين) – الوصيف (هولندا)

نسخة 1982 (اسبانيا) – البطل (ايطاليا) – الوصيف (ألمانيا الغربية)

نسخة 1986 (المكسيك) – البطل (الارجنتين) – الوصيف (ألمانيا الغربية)

نسخة 1990 (ايطاليا) – البطل (ألمانيا الغربية) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1994 (الولايات المتحدة) – البطل (البرازيل) بركلات الترجيح – الوصيف (ايطاليا)

نسخة 1998 (فرنسا) – البطل (فرنسا) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 2002 (كوريا الجنوبية واليابان) – البطل (البرازيل) – الوصيف (المانيا)

نسخة 2006 (ألمانيا) – البطل (ايطاليا) بركلات الترجيح – الوصيف (فرنسا)

نسخة 2010 (جنوب افريقيا) – البطل (اسبانيا) – الوصيف (هولندا)

نسخة 2014 (البرازيل) – البطل (ألمانيا) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 2018 (روسيا) – البطل (فرنسا) – الوصيف (كرواتيا)

نسخة 2022 (قطر) – البطل (؟) – الوصيف (؟)