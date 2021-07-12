شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل حارس الزمالك يشارك جمهوره صورا من قضاء إجازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جمهوره صورا من قضاء إجازته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، استمرار محمد أبو جبل، ضمن قوام قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حيث يعد الحارس من العناصر التى يفضل كارتيرون تواجده فى الفريق واستمراره بالموسم المقبل.

وتلقى الحارس أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة، إلا أن الأولوية لديه تكمن فى الاستمرار داخل الزمالك، مع مواصلة الاجتهاد فى التدريبات، انتظارا لحاجة الفريق إلى جهوده الفنية خاصة بعدما اعتمد الجهاز الفنى فى الفترة الماضية على جهود محمود جنش الذى قدم مستويات جيدة فى حراسة مرمى الفريق منذ الاعتماد عليه بشكل أساسى بعد الفترة التى حرس فيها محمد عواد مرمى الفريق الأبيض قبل أن يتم الاعتماد على جنش وتنصيب أبو جبل بديلاً له.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما منح كارتيرون اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يومًا عقب تأجيل لقاء غزل المحلة.

فيما رفضت إدارة نادى الزمالك إجراء أى تغيير فى الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث نفت إدارة الأبيض الشائعات المتداولة حول إجراء تغيير فى الجهاز الفنى، مشددة على أنها تبحث على استقرار الفريق فى المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق فى مراحل حاسمة بمسابقة الدورى المصرى، ويسير بخطى جيدة، بعدما حقق الفوز فى مباراته الأخيرة على مصر المقاصة، بهدف دون رد، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

كما أن إدارة الأبيض ترغب فى الحفاظ على استقرار الجهاز الفنى واللاعبين فى المرحلة المقبلة، لرغبتهم فى المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم وحصد اللقب فى ظل المنافسة القوية مع الأهلى الذى يأتى فى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، إلا أن الأخير خاض 22 مباراة حتى الآن.