شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يغيب عن سيراميكا 3 أسابيع بسبب تمزق السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، أشعة على عضلة السمانة، للوقوف على درجة الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها صالح جمعة إصابته بتمزق في عضلة السمانة، يغيب على أثرها من 2 إلى 3 أسابيع، وفقًا لمدى استجابة اللاعب إلى العلاج والبرنامج الطبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، خوض 3 مباريات ودية، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى.

وقال ضياء السيد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنهم سيخوضون خلال الفترة القادمة عددا من المباريات الودية أمام البنك الأهلي يوم 14 من شهر يوليو الجاري، ثم مواجهة شباب فريق سيراميكا يوم 15 من نفس الشهر وبعدها مواجهة أسوان يوم 16.

أكد المدير الفني لفريق سيراميكا أنه طالب اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وتحسين النتائج للمنافسة على المربع الذهبي، مشيرا إلى أن اليوم الجمعة إجازة من التدريبات، ثم بعد ذلك سيستأنف المران يومي السبت والأحد القادمين.

وفى سياق متصل وضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا، تدعيم المراكز الدفاعية على رأس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم، وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السيد إدارة النادي أن سيراميكا تحتاج لتدعيمات على صعيد خط الدفاع، موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات؛ بسبب الإيقاف وهو ما يستدعى لاعب وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد سيراميكا جلسة مع إدارة الكرة في النادي خلال الأيام المقبلة يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.