شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لتعديل عقد محمد شريف بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادى الأهلى لتعديل عقد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول، وزيادة قيمته المالية بعد تألق اللاعب فى الموسم الحالى وبات من أهم اللاعبين فى صفوف الفريق الأحمر، وأصبح هداف الفريق فى كل المسابقات، سواء الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، ويعتمد عليه الجهاز الفنى بشكل أساسي.

وتأتى خطوة دراسة تعديل عقد محمد شريف من قبل إدارة الأهلى كمكافأة للاعب الذى أصبح لاعباً مهماً فى تشكيل الفريق الأحمر وأحد أهم الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، وليتناسب مع حجم عطائه مع الأهلى بعدما أصبح المهاجم رقم واحد فى صفوف الفريق.

وأثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم شريف واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى فى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر.

وأشعل محمد شريف المنافسة على لقب هدافى الدورى العام للموسم الجاري، بعدما سجل هاتريك فى شباك مصر المقاصة ليقود المارد الأحمر للفوز برباعية مقابل هدف ويصعد لصدارة هدافى الدورى الممتاز بالتساوى مع أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لسيراميكا برصيد 15 هدفاً لكل لاعب، غير أن شريف لعب حتى الآن 23 مباراة فى الدورى، فى الوقت الذى لعب فيه أحمد ياسر ريان 27 مباراة.

وحفر محمد شريف اسمه فى قلوب جماهير القلعة الحمراء خاصة فى ظل تسجيله أهداف مهمة فى مسيرة المارد الأحمر وكسب ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

واعتلى محمد شريف قائمة هدافى الأهلى فى الدورى برصيد 15 هدفا، وكذلك يعتلى قائمة هدافى الأهلى فى أفريقيا برصيد 5 أهداف، حيث يحتل المركز الثانى بقائمة هدافى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا.

ونسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة فى الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 39 مباراة، من بينها 23 فى الدورى و12 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 21 هدفا، بواقع 15 فى الدورى و 5 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.