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سفر أول فوج للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، سفر أول فوج للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو الخميس المقبل، على أن تسافر باقي الأفواج تباعاً فى شكل وفود أيام 16 و17 و18 يوليو، وفقاً لجدول منافسات الألعاب المشاركة بالأولمبياد.

ويضم الفوج الأول كلا من المهندس الباسل عبد الله نائب رئيس البعثة المصرية وأحد أعضاء اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، و2 موظفين من اللجنة، حيث تنطلق الأولمبياد يوم 23 يوليو الجارى، على أن تختتم الدورة فى الثامن من أغسطس المقبل.

ويعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، ونوكى ماساكى سفير اليابان بمصر، مؤتمرا صحفيا فى السادسة مساء غد الثلاثاء بأحد الفنادق بمصر الجديدة، للإعلان عن ما تم إنجازه من قبل الاتحادات من خلال الخطط التى تم وضعها منذ خمس سنوات فى طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020

ويحضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمتواجدين فى مصر حاليا، حيث يتواجد عدد من اللاعبين خارج مصر لإقامة معسكرات خارجية قبل التوجه لطوكيو للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بجانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسئٔولى الأندية والشخصيات العامة والإعلامية

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الزى الرسمى والرياضى لبعثة مصر الذى ستشارك به البعثة فى أولمبياد طوكيو، وأيضا عرض خطط الاتحادات الرياضية التى سبقت التجهيز لأولمبياد طوكيو وعرض ما تم انجازه من كل اتحاد خلال السنوات الماضية حتى الوصول إلى أولمبياد طوكيو.

 

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