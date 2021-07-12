شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول فوج للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، سفر أول فوج للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو الخميس المقبل، على أن تسافر باقي الأفواج تباعاً فى شكل وفود أيام 16 و17 و18 يوليو، وفقاً لجدول منافسات الألعاب المشاركة بالأولمبياد.
ويضم الفوج الأول كلا من المهندس الباسل عبد الله نائب رئيس البعثة المصرية وأحد أعضاء اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، و2 موظفين من اللجنة، حيث تنطلق الأولمبياد يوم 23 يوليو الجارى، على أن تختتم الدورة فى الثامن من أغسطس المقبل.
ويعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، ونوكى ماساكى سفير اليابان بمصر، مؤتمرا صحفيا فى السادسة مساء غد الثلاثاء بأحد الفنادق بمصر الجديدة، للإعلان عن ما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التى تم وضعها منذ خمس سنوات فى طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
ويحضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمتواجدين فى مصر حاليا، حيث يتواجد عدد من اللاعبين خارج مصر لإقامة معسكرات خارجية قبل التوجه لطوكيو للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بجانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسئٔولى الأندية والشخصيات العامة والإعلامية.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن الزى الرسمى والرياضى لبعثة مصر الذى ستشارك به البعثة فى أولمبياد طوكيو، وأيضا عرض خطط الاتحادات الرياضية التى سبقت التجهيز لأولمبياد طوكيو وعرض ما تم انجازه من كل اتحاد خلال السنوات الماضية حتى الوصول إلى أولمبياد طوكيو.