شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول فوج للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، سفر أول فوج للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو الخميس المقبل، على أن تسافر باقي الأفواج تباعاً فى شكل وفود أيام 16 و17 و18 يوليو، وفقاً لجدول منافسات الألعاب المشاركة بالأولمبياد.

ويضم الفوج الأول كلا من المهندس الباسل عبد الله نائب رئيس البعثة المصرية وأحد أعضاء اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، و2 موظفين من اللجنة، حيث تنطلق الأولمبياد يوم 23 يوليو الجارى، على أن تختتم الدورة فى الثامن من أغسطس المقبل.