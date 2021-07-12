شكرا لقرائتكم خبر طرائف وغرائب يورو 2020..طفل يحتفل بهدف أبيه العكسي.. مشجعة تريد زوجا ولاعب يرعب مراسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الكثير من الغرائب والطرائف شهدتها مباريات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي انطلقت في 11 يونيو واختتمت أمس الأول 11 يوليو بتتويج المنتخب الإيطالي بطلا بفوزه على إنجلترا بركلات الترجيح 3/ 2 في النهائي الذي جرى بملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وللمرة الأولى أقيمت البطولة في عدد من المدن الأوروبية، مما سمح بظهور عدد من المواقف في عدد من الملاعب بدا بعضها طريفا والآخر غريبا.

أريد زوجا

من مدرجات ملعب «جازبروم أرينا» بمدينة سان بطرسبرج الروسية، فاجأت حسناء روسية تدعى أناستيشا ليوبيموفا الحضور بحمل لافتة أكدت خلالها أنها تريد زوجا، حيث كتبت «looking for husband» ورفعتها أمام الجمهور في الملعب وأمام الكاميرات الناقلة، بل إنها عرضت اللافتة خارج الملعب قبل وبعد المباراة وفي شوارع مدينة سان بطرسبرج.

الكثير من المتابعين أعلنوا استعدادهم للزواج بالفتاة وآخرون قالوا إن الفتاة المتأثرة بعالم الموضة فقط تريد زيادة عدد المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحلاقون سبب الفوز

أعاد لاعب المنتخب السويدي روبن كوايسون الذي حصل على ركلة جزاء سجلها زميله إميل فورزبيرج لتفوز السويد 1/ 0 على سلوفاكيا، سبب الفوز للحلاقين الثلاثة الذين زاروا معسكر المنتخب قبل المباراة، وقاموا بتصفيف شعر اللاعبين ليظهروا في أفضل حالاتهم.

وقال كوايسون مازحا «من دون الحلاقين كان الفريق سيتعادل، فزنا بفضلهم، حلاقة الشعر وتصفيفه أمران في غاية الأهمية، لأنهما يمنحان اللاعبين ثقة كبيرة في النفس تنعكس على أدائهم في الملعب».

وشم ساوثجيت

لم يجد مشجع إنجليزي تعبيرا أفضل من رسم صورة المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت على فخذه تقديرا لجهوده مع المنتخب، واحتفاء بالوصول إلى نهائي يورو 2020.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن المشجع تيدي ألين (33 عاما) دفع 500 جنيه إسترليني مقابل رسم صورة ساوثجيت على فخذه الأيمن، تكريما للمدير الفني، فيما كان ينوي رسم صور أخرى لأي لاعب من إنجلترا يسجل هدف الفوز في النهائي ضد إيطاليا.

مشجع ليلة السقوط

سيطر مشجع سويسري على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، بعد المباراة المثيرة التي جمعت بين سويسرا وفرنسا، وانتهت بصعود سويسرا للدور التالي في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.

وظهر المشجع خلال أحداث المباراة في لقطتين، الأولى وهو يبكي قبل هدف التعادل للمنتخب السويسري، والثانية وهو في حالة سعادة جنونية بعد إحراز سويسرا الهدف الثالث الذي انتهى على إثره الوقت الأصلي للقاء بتعادل الفريقين 3/3، قبل أن تفوز سويسرا بركلات الترجيح وتصعد إلى ربع النهائي.

وانتشرت الصورة في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، كونها جمعت بين شعورين مختلفين للمشجع في أقل من دقيقة، واصفين تلك الصورة بأنها تلخص علاقة الجمهور بكرة القدم.

ونشر الموقع الرياضي الأمريكي الشهير «ESPN»، عبر تويتر صورة المشجع مرفقة بتعليق «إذا سألك شخص لماذا تحب كرة القدم، فقط أظهر له هذا المشجع».

الفتاة الباكية

للتخفيف من وطأة ما تعرضت له فتاة صغيرة في الملعب، جمع مواطن بريطاني مبلغا اقترب من الـ50 ألف دولار من أجل التبرع بها لفتاة كانت ترتدي قميص منتخب ألمانيا أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت الفتاة لسوء المعاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت وهي تبكي خلال هزيمة ألمانيا 0/ 2 أمام إنجلترا بملعب ويمبلي بدور الـ16.

وبدأ الويلزي جويل هيوز حملة التبرعات الجماعية بعد ما سماه إساءة «مروعة للغاية» بمجرد ظهور الفتاة وهي تبكي على شاشات التلفزيون وعلى شاشات الملعب.

وكان هدف هيوز جمع 500 جنيه إسترليني فقط، لكن المبلغ تجاوز الهدف بكثير في ظل تجاوب أكثر من 3000 متبرع.

وقال هيوز «أعتقد أن والدي الفتاة الصغيرة سوف ينفقان هذا على علاج لطيف لها حتى تعرف أنه ليس كل شخص في المملكة المتحدة فظيعا وأننا نهتم».

وكان مخرج المباراة أظهر على لوحة النتائج مشهد المشجعة الصغيرة وهي تبكي بين ذراعي والدها على خسارة منتخب بلادها، ليقابل المشجعون الإنجليزي هذا اللقطة بصوت أعلى، تبع ذلك تغريدات مسيئة في تويتر بين بعض المشجعين الإنجليز يسخرون من حزن الفتاة.

مقعدة تحفز الألمان

نجحت البطلة الأولمبية في سباقات الدراجات الهوائية (المقعدة) كريستينا فوجل التي تعرضت للشلل نتيجة حادث خلال التدريبات في 2018، في تهيئة المنتخب الألماني قبل مواجهة البرتغالي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ودعا مدرب ألمانيا يواخيم لوف، كريستينا التي تعمل حاليا مدربة تحفيز للأشخاص ذوي الصعوبات، للجلوس مع اللاعبين ودفعهم معنويا، وذلك بعد خسارة المباراة الافتتاحية أمام فرنسا بهدف.

وبالفعل نجح المنتخب الألماني في استعادة بريقه من جديد وفاز على البرتغال 4/ 2.

مقتحمة الملعب

على غير العادة من حيث ظهور مقتحمين رجال لأرضية الملعب أثناء المباريات، اقتحمت فتاة مباراة بلجيكا وفنلندا على ملعب جازبروم أرينا بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية من دور المجموعات.

وقالت صحيفة The Sun إن اقتحام الفتاة للملعب، يأتى ترويجا لعملة رقمية، حيث كان مدون اسم العملة على الملابس التى كانت ترتديها وتحمل اسم “WTF Coin”، قبل أن تنجح قوات الأمن فى الملعب من الإمساك بها وإخراجها من أرضية الملعب.

توقعات ياشودا

قبل مباراة ألمانيا وإنجلترا بدور الـ16، توقعت أنثى الفيل ياشودا (42 عاما)، من حديقة حيوان بمدينة هامبورج الألمانية، فوز ألمانيا، فأسعدت الألمان خاصة أن توقعات ياشودا السابقة جاءت في محلها، حيث توقعت خسارة ألمانيا أمام فرنسا فخسرت، ثم توقعت فوزها على البرتغال ففازت، وكذلك تعادلها مع المجر.

وسحبت ياشودا العلم الألماني من سلة وضعت أمامها تشمل العلمين الألماني والإنجليزي لترسم البسمة على وجوه عدد من المشجعين الألمان الذين حضروا لمشاهدتها، لكن النتيجة جاءت عكس التوقع ففازت إنجلترا.

يحتفل بهدف أبيه العكسي

ما إن رأى الكرة داخل الشباك من رأسية والده، بدا نجل المدافع الألماني ماتسر هولمز في الاحتفال وهو لا يدري أن الهدف سجل عن طريق الخطأ في مرمى فريق والده في مواجهة فرنسا.

وقال ماتس هوملز عن نجله البالغ 3 سنوات «لقد ظن أن الكرة دخلت شباك الخصم، هذا جيد. قالوا لي إنه احتفل.

سأصحح له الأمر».

طريقة للفت الانتباه

لم يجد مشجع ألماني في الـ14 من عمره طريقة لرؤية نجوم المنتخب عن قرب أفضل من إطلاق صفارات الإنذار في معسكر المنتخب، على أمل الاقتراب أكثر من لاعبيه المفضلين، إلا أن تدخل رجال الأمن أفشل مخططه وقبضوا عليه، لكن الاتحاد الألماني طالب بعدم تقديم شكوى بحق المشجع.

عهد لم يكتمل

اتفق لاعبو منتخب إنجلترا على تقليد زميلهم فيل فودين بصبغ شعورهم باللون الأشقر إذا توجوا بلقب البطولة.

وأثار فودين جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل البطولة حين نشر صورة له بشعره المصبوغ باللون الأشقر على غرار أسطورة إنجلترا بول جاسكوين في بطولة أوروبا 1996.

وأشار لاعب الوسط البالغ 21 عاما إلى أن بقية اللاعبين من زملائه سيقلدونه في صبغ الشعر إذا حققت إنجلترا أول لقب كبير لها خلال 55 عاما.

وقال فودين «قلت لزملائي إذا فزنا باللقب فعليهم تقليد قصة شعري نفسها، فوافق الجميع». يذكر أن إنجلترا خسرت البطولة لمصلحة إيطاليا.

زجاجات رونالدو

أثناء احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه الثاني في فرنسا بملعب «بوشكاش أرينا»، ألقت عليه مجموعة من المشجعين، زجاجات مشروبات غازية، كرد لحادثة سابقة.

وكان رونالدو أزال زجاجتين من مشروب غازي وضعتا أمامه من قبل منظمي البطولة القارية كون الشركة أحد الرعاة الرسميين، وقال متحدثا خلال مؤتمر صحفي»اشربوا الماء».

وفي اليوم التالي، وقعت شركة راعية أخرى لليورو والاتحاد الأوروبي «يويفا»، ضحية أحد نجوم البطولة، عندما قام الفرنسي بول بوجبا بإبعاد زجاجة عن الطاولة خلال مؤتمر صحفي.

احتفالية مخيفة

عندما سجل لاعب منتخب المجر أتيلا فيولا هدفا في مرمى منتخب فرنسا، لم يتمالك نفسه فعمل على تحطيم مكتب متحرك خاص بإحدى المراسلات حول أرضية ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

وانطلق فيولا بشكل جنوني نحو المدرجات وعندما وجد مكتب المراسلة أمامه، قام بتحريكه وألقى ما عليه، لتصاب المراسلة بحالة من الهلع والخوف خشية أن يصيبها مكروه من اللاعب قبل أن يهدأ ويعود لأرضية الملعب مجددا.

وكانت المباراة التي جرت بالجولة الثانية من دور المجموعات انتهت بالتعادل 1/1.