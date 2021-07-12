شكرا لقرائتكم خبر إصابات في احتفالات الإيطاليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالتا «أنسا» و»أدنكرونوس» الإيطاليتان للأنباء أن نحو 15 شخصا أصيبوا خلال الاحتفالات بالميدان المجاور لكاتدرائية ميلانو، من بينهم ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة، وقد تسبب انفجار لعبة نارية في فقدان أحد الأشخاص لأصابعه.
واحتشدت الجماهير الإيطالية في المدن الكبرى بعدما توج المنتخب باللقب إثر الفوز على المنتخب الإنجليزي 3 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1 / 1 .
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في احتفالات الإيطاليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.