شكرا لقرائتكم خبر إصابات في احتفالات الإيطاليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير إخبارية أمس أن إصابات عدة وقعت في ميلانو خلال احتفالات الجماهير الإيطالية بتتويج بكأس أمم أوروبا (يورو 2020) على حساب نظيره الإنجليزي مساء أمس الأول على ملعب ويمبلي في لندن.

وذكرت وكالتا «أنسا» و»أدنكرونوس» الإيطاليتان للأنباء أن نحو 15 شخصا أصيبوا خلال الاحتفالات بالميدان المجاور لكاتدرائية ميلانو، من بينهم ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة، وقد تسبب انفجار لعبة نارية في فقدان أحد الأشخاص لأصابعه.

واحتشدت الجماهير الإيطالية في المدن الكبرى بعدما توج المنتخب باللقب إثر الفوز على المنتخب الإنجليزي 3 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1 / 1 .