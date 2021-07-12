شكرا لقرائتكم خبر مخمورون كادوا يفسدون النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإجراء مراجعة شاملة بشأن كيفية تمكن بعض الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر من الولوج إلى استاد ويمبلي بعد خرق الإجراءات الأمنية خلال المباراة التي خسرها المنتخب الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية أمام ضيفه الإيطالي في نهائي يورو 2020.

وقال المذيع الداخلي خلال المباراة إن عددا محدودا من الأشخاص دخلوا الملعب وإن قوات الأمن والحراس يعملون على إخراجهم.

ولكن تقارير أفادت بأن الأشخاص الذين لا يحملون التذاكر مكثوا داخل الملعب واحتلوا المقاعد المخصصة لحملة التذاكر.

وتعرضت العمليات الأمنية المحيطة باستاد ويمبلي لانتقادات واسعة، وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارك بلينجهام «سنعمل مع الشرطة للقبض على أي شخص متورط. أي شخص تم اعتقاله سيتم حظره واتخاذ القرار المناسب بحقه». وأضاف «بعض المخمورين الأشقياء حاولوا أن يقتحموا الاستاد.

نحن ندير استادا وليس قلعة، لدينا فريق أمن مذهل في الاستاد ولم يسبق أن شاهدوا شيئا مثل هذا». وأظهرت مقاطع، أشخاصا يتعرضون للهجوم داخل ساحات الاستاد، وبعيدا عن الاستاد بجانب مشاهد عدة.