مخمورون كادوا يفسدون النهائي

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وقال المذيع الداخلي خلال المباراة إن عددا محدودا من الأشخاص دخلوا الملعب وإن قوات الأمن والحراس يعملون على إخراجهم.
ولكن تقارير أفادت بأن الأشخاص الذين لا يحملون التذاكر مكثوا داخل الملعب واحتلوا المقاعد المخصصة لحملة التذاكر.
وتعرضت العمليات الأمنية المحيطة باستاد ويمبلي لانتقادات واسعة، وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارك بلينجهام «سنعمل مع الشرطة للقبض على أي شخص متورط. أي شخص تم اعتقاله سيتم حظره واتخاذ القرار المناسب بحقه». وأضاف «بعض المخمورين الأشقياء حاولوا أن يقتحموا الاستاد.
نحن ندير استادا وليس قلعة، لدينا فريق أمن مذهل في الاستاد ولم يسبق أن شاهدوا شيئا مثل هذا». وأظهرت مقاطع، أشخاصا يتعرضون للهجوم داخل ساحات الاستاد، وبعيدا عن الاستاد بجانب مشاهد عدة.
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