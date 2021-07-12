اختتام ورش تقييم الحوكمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس ورش العمل الخاصة بالأندية، لشرح معايير وآلية تقييم مبادرة الحوكمة، للربع الأول من موسم 2021-2022م، والتي قدمها فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة ، بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

وكانت الورش انطلقت في 4 يوليو الحالي بمشاركة 40 ناديا من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأولى، والأندية الأربعة الهابطة لدوري الثانية.

وركزت ورش العمل على تسليط الضوء على المعايير المستحدثة الخاصة بمبادرة الحوكمة، ومناقشة تطورها في الأندية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، كما تم إيضاح كافة المعايير الخاصة بهذه المبادرة.