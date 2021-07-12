شكرا لقرائتكم خبر اختتام ورش تقييم الحوكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت الورش انطلقت في 4 يوليو الحالي بمشاركة 40 ناديا من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأولى، والأندية الأربعة الهابطة لدوري الثانية.
وركزت ورش العمل على تسليط الضوء على المعايير المستحدثة الخاصة بمبادرة الحوكمة، ومناقشة تطورها في الأندية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، كما تم إيضاح كافة المعايير الخاصة بهذه المبادرة.
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