الأهلي يواصل اصطياد أجانب المحليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الأهلي عاداته في التعاقد مع محترفين أجانب سبق لهم التواجد بالدوري السعودي.

ومنذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين عام 2008 وقعت إدارة الأهلي مع 7 محترفين أجانب شاركوا مع أندية محلية، كان آخرهم الكرواتي فليب براداريتش الذي أعلن النادي عن التعاقد معه مساء أمس الأول لتمثيل الفريق بعقد يمتد لسنتين.

وكان براداريتش قد لعب الموسم الماضي ضمن صفوف الهابط إلى دوري الدرجة الأولى فريق العين.

وقبل ذلك تعاقد الأهلي خلال الموسم الماضي مع المغربي إدريس فتوحي أيضا لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن هبط فريقه الحزم إلى دوري الدرجة الأولى، كما تعاقد في الموسم الماضي أيضا مع الغاني صامويل أوسو بعد أن هبط فريقه الفيحاء إلى دوري الأولى، إلا أن الأخير لعب للأهلي لمدة 3 أشهر فقط ثم عاد إلى الفيحاء وأسهم معه في العودة مجددا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت قائمة الأجانب المحليين أيضا في الأهلي، العراقي سعد الأمير الذي قدم للفريق بعد تحربة مع القادسية، حيث ارتدى قميص الأهلي لفترة لم تتجاوز نصف الموسم قبل رحيله لنادي الشباب.

كما لعب للأهلي المهاجم العماني عماد الحوسني بعد تجربة سابقة مع فريق الرياض.

ومن أبرز الأسماء كذلك البرازيلي ماركو أنطونيو المشهور بماركينهو، حيث قدم للأهلي بعد تجربة سابقة مع الاتحاد، وحقق مع الأهلي بطولة الدوري وكأس الملك 2016.

ولعب للأهلي أيضا من صفوف فريق محلي، البرازيليين رودريجو قوارو الذي مثل الهلال، ومارسيلو كماتشو الذي لعب للهلال والشباب قبل أن ينتقل للأهلي عام 2011.

على صعيد آخر، واصل الأهلي أمس تدريباته في معسكره الحالي المقام في تونس والذي يستمر حتى 31 يوليو الجاري.