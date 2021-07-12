شكرا لقرائتكم خبر ميجي على خط الهلال بديلا لماثيوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن يصرف مجلس إدارة نادي الهلال النظر عن لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، البرازيلي ماثيوس بيريرا (25 عاما) بسبب المغالاة في المبلغ المالي مقابل انضمامه للفريق.

يأتي ذلك على الرغم من أن ماثيوس كان من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة مفاوضات نادي الهلال لضمه إلى

كشوفات الفريق الأول لكرة القدم بعد أن وقع عليه اختيار المدير الفني، البرتغالي ليوناردو جارديم.

ووصل عرض الهلال لضم ماثيوس إلى 8 ملايين يورو، إلا أن النادي الإنجليزي طالب بالحصول على مبلغ يصل إلى ضعف المعلن عنه، وهو ما جعل الهلال يتخلى عن الصفقة مبكرا، ويتجه للتفكير في التعاقد مع لاعب نيوكاسل الإنجليزي، الباراجوياني الدولي ميغيل الميرون المعروف بميجي.

وكان ماثيوس بيريرا أبدى رغبته في الرحيل عن ناديه بعد هبوطه للدرجة الأولى، وسط تلقيه عرضين آخرين غير الهلال من ناديي ليدز يونايتد الإنجليزي والشارقة الإماراتي، علما أن عقد اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو مع ناديه ويست بروميتش ألبيون، يستمر حتى 2024.

من جهة أخرى، قدم عضو مجلس إدارة نادي الهلال سلطان بن سعيد استقالته من عضوية المجلس نظرا لظروفه العملية، وتم قبولها من رئيس النادي فهد بن نافل.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم وصلت إلى النمسا أمس لبدء معسكر تحضيري للموسم الجديد يستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، يخوض خلالها الفريق 4 مباريات بعد أن خاض أمس الأول تجربته الأولى في الموسم وخسرها أمام التعاون 2/ 3 بعد أن دفع الجهاز الفني في أغلب دقائق المباراة بلاعبين شبان رغبة في اكتشاف وجوه جديدة قادرة على خدمة الفريق في الموسم المقبل.