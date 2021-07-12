الفتح يطير لمعسكر النمسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت إلى النمسا أمس بعثة فريق الفتح لخوض معسكر إعدادي بمدينة أنسبروك، استعدادا للموسم الجديد، حيث يضم برنامجه خوض 4 مباريات تجريبية أقواها أمام تورينو الإيطالي في ختام المعسكر. ونشر الموقع الرسمي للنادي أسماء اللاعبين المغادرين مع البعثة، وهم: باسل البحراني - زياد الجري - نواف البوشل - صالح النشمي - فهد الحربي - عباس الحسن - حسن الحبيب - مراد باتنا - ماجد كنبة - عثمان العثمان - محمد الفهيد - حسن المحمد صالح- منذر النخلي - مروان سعدان - محمد السعيد - فراس البريكان - مرتضى الخضرواي - عبدالله اليوسف - عمار الدحيم - توفيق بوحيمد - علي الزقعان - سفيان بن دبكة - علي الشهيب - ماكسيم كوفال - سطام السبيعي - أحمد الجعيدي - قاسم لاجامي - جوستاف ويكخايم. وسيلتحق المحترف البيروفي كريستيان كويفا بمعسكر الفريق، عقب انتهاء إجازته إثر مشاركته مع منتخب بلده في بطولة كوبا أمريكا التي اختتمت الأحد الماضي بتتويج منتخب الأرجنتين بفوزه في النهائي على منتخب البرازيل 1/ 0، فيما حل المنتخب البيروفي رابعا بعد أن خسر أمام منتخب كولومبيا الذي توج بالمركز الثالث 2/ 3 السبت الماضي. برنامج المباريات 17 يوليو أمام أبولون ليما سول القبرصي 19 يوليو ضد أحمد جروزني الروسي 23 يوليو أمام جيرموت سي جيور المجري 27 يوليو أمام تورينو الإيطالي

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