أولمبي الأخضر يلتقي رومانيا للمرة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الثانية خلال 3 أيام فقط، يواجه المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، نظيره الروماني في إطار معسكره الإعدادي المقام حاليا في رومانيا، والذي يمتد حتى 15 من شهر يوليو الحالي ضمن المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وكانت المواجهة الأولى التي جرت السبت الماضي على ملعب موغوسوايا انتهت بالتعادل 1/1 بعد أن افتتح منتخب رومانيا التسجيل في الدقيقة 16، في حين أحرز اللاعب سالم الدوسري هدف التعادل لأولمبي الأخضر في الدقيقة 33.

وينتظر أن يعمل الشهري خلال مباراة اليوم على الوصول إلى التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها مبارياته في المجموعة الرابعة بأولمبياد طوكيو والتي تضم أيضا منتخبات البرازيل وألمانيا وساحل العاج.

وكان الشهري دفع في المباراة الأولى بتشكيلة ضمت كلا من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن الخليف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، قبل أن يجري تعديلات واسعة في الشوط الثاني.

وواصل الأخضر أمس تدريباته على ملعب المركز الوطني التدريبي لمنتخب رومانيا، وفيها حرص الشهري على تنويعها بين لياقية وأخرى تكتيكية بمشاركة المدافع عبدالإله العمري بعد اكتمال برنامجه التأهيلي.

يذكر أن الأخضر سيفتتح مشواره في الأولمبياد بعد 9 أيام، حيث يواجه أولا منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الحالي، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.