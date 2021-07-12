«بطولة غير منظمة».. الزمالك يرفض رسميًا خوض مباراة أسوان في كأس مصر.. ويطالب بالعدالة.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة القلعة البيضاء من التعديلات التي أجراها الاتحاد المصري لكرة القدم على جدول مباريات الدوري المصري وكأس مصر، فيما يتعلق بمواجهة الفريق الأبيض ضد أسوان في بطولة الكأس، مؤكدًا اعتراضه على هذا القرار، وأنه لا يحقق العدالة.

وقال «لبيب» في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم: «لا نريد الدخول في أي صراعات مع أي شخص أو مؤسسة رياضية نريد أن نعمل فقط، وعندما ركزنا على العمل حققنا ثلاث بطولات في كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، نحن نتولى إدارة الزمالك لفترة مؤقتة لن تتجاوز يوم 25 نوفمبر، ونعمل من أجل استقراره». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: «نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر ونريد الحفاظ عليه، ونحترم كل الاتحادات الرياضية ولكن بنطلب العدالة، هنبلغ اتحاد الكرة بضرورة مراجعة قرار موعد مباراة أسوان، لأنه غير مناسب ولا يحقق العدالة».

رئيس الزمالك: بطولة كأس مصر غير منظمة



وأكمل: بنطلب المساواة في كل شيء احنا بنحترم كل المنافسين وملناش دعوة بأسماء، القرار الذي اتخذناه قرار إداري وليس فنياً وشايفين أن مسابقة الكاس غير منظمة، ميبقاش المنافس في دور الـ 16 وأنا في قبل النهائي وهو بيتفرج عليا».

وأتم: «لم يتم الإعلان عن مواعيد المباراة النهائية، أو تحديد الأطراف التي ستواجه بعضها البعض، نحن نحترم جميع المنافسين، ولن نريد أن تصل المنافسة إلى خارج الملعب».

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، مع نظيره غزل المحلة، يوم 3 من الشهر المقب،ل في أول المواجهات بعد استئناف بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وعقد مجلس الزمالك اجتماعا طارئ اليوم، لمناقشة التعديلات التى طرأت على جدول مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم وكأس مصر، والذى أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وجاءت رؤية اللجنة فى الاجتماع أن خوض فريق الزمالك لمباراة الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر أمام أسوان والأطراف الأخرى فى البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وأنه لابد من إقامة مباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر فى نفس اليوم والتوقيت.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته بداية من أيام 16 حتى 19 من شهر يوليو الجارى، ثم يحصل الفريق على إجازة يوم 20 من الشهر الجارى، وبعدها يدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وسيكون الزمالك وفقًا للجدول الذى اعنتله لجنة المسابقات باتحاد الكرة، لديه مباراة أمام الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، والمقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يواجه أسوان، على ستاد بتروسبورت فى منافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية.