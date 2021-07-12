طاهر محمد طاهر يقترب من الرحيل عن الأهلي.. والسبب شركة أجنبيه.. وتفاصيل العروض الأوربية المقدمة للمارد الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - حصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر طاهر محمد طاهر، لاعب خط الوسط الهجومي بالنادي الأهلي، خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها السبت المقبل في المغرب، للسفر إلى طوكيو والانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي في اليابان، لخوض الأولمبياد المقرر انطلاقها الأيام المقبلة، ويسعى اللاعب لتحقيق حلمه بالاحتراف في أوروبا، وتكرار تجربة محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف نادي ليفربول.

ونشر موقع «الوطن سبورت» أن هناك شركة أجنبية تسوق طاهر محمد طاهر في أوروبا، ونجحت في توفير عروضا له في الفترة الماضية، بعدما شارك مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، إلا أنها تنتظر مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو، لتوفير عروضا أفضل تناسب طموحاته والنادي الأهلي.

طاهر محمد طاهر يقترب من الرحيل عن الأهلي

ورغم مشاركة طاهر محمد طاهر في تشكيل الأهلي الأساسي، خاصة في الفترة الماضية، إلا أن اللاعب يقترب من الرحيل عن الأهلي، حال تلقيه عرض أوروبي مناسب لطموحاته، ومغري من الناحية المادية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أنه كان هناك اتفاق مسبق قبل انتقاله إلى الأهلي بالموافقة على رحيله إلى أوروبا، حال تلقيه عرضًا مغريًا للنادي، ومناسب لطموحات اللاعب الذي يسعى لتكرار تجربة محمد صلاح، لاعب المقاولون السابق، المحترف حاليًا في صفوف ليفربول الإنجليزي.

أخر أخبار إصابة طاهر محمد طاهر

على جانب أخر، يكتب أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، التقرير الطبي الخاص بإصابة طاهر محمد طاهر، لشرح موقف اللاعب إلى الجهاز الفني، بشأن المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.

ويتضمن تقرير أبو عبلة جاهزية طاهر محمد طاهر لمباراة نهائي دوري الأبطال، وأن إصابة اللاعب بسيطة للغاية، بعدما تعرض لالتواء في أصبع القدم.