شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 6 ملايين و800 ألف جنيه للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة 6 ملايين و800 ألف جنيه مستحقات متأخرة لجميع حكام الدوري المصري لمختلف الأقسام، وتم إرسال بعضها للمناطق لصرفها ويتولي اتحاد الكرة صرف المستحقات للمناطق.

وأكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا يوجد أى متأخرات للحكام حتي الآن بعد صرف مبلغ الـ6 ملايين جنيه فى الساعات الأخيرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه تم ضغط مباريات الدورى فى الجدول الأخير الذى تم إعلانه أمس، الأحد، حتى ينتهى الدورى يوم 26 أغسطس المقبل، خاصة أن المنتخب سيبدأ معسكره عقب انتهاء الدورى استعدادا لتصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه إذا لم ينته الدورى يوم 26 أغسطس المقبل سيمتد حتى 30 سبتمبر على أقل تقدير، خاصة أن الدورى سيتوقف من 29 أغسطس حتى 15 سبتمبر المقبلين بسبب مباراتى المنتخب أمام انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022، وبالتالى اذا لم ينته الدورى قبل المعسكر سيمتد حتى نهاية سبتمبر.