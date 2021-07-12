شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تمرد عبد الله جمعة ورحيله فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن تمرد عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق بسبب حدوث خلاف بينه وبين اللجنة المكلفة بإدارة النادى بخصوص القيمة المالية لتجديد عقده.

وقال عمرو الدردير في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، إن عبد الله جمعة لم يتمرد علي الزمالك ولكنه كان مصاب ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول، وبمعرفة الجهاز الفني وبالتالي لا صحة لما يتردد عن تمرد اللاعب وغيابه عن التدريبات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي لم تجتمع مع عبد الله جمعة من الأساس ليحدث خلاف بينهما، موضحا أن هناك قرار نهائي بتجديد عقد جمعة وتمسك باستمراره ولكن وفقا للمواعيد المحددة من جانب اللجنة وحتي الآن لم يأتي موعد الاجتماع مع اللاعب.