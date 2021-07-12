المنتخب الأولمبي يدرس مواجهة اليابان أو نيوزيلندا فى طوكيو استعدادا للأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى خوض مباراة ودية فى طوكيو استعدادًا لأولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها للفراعنة يوم 22 يوليو الجارى بمواجهة إسبانيا فى التاسعة والنصف صباحًا.

ووضع الجهاز الفنى عدة منتخبات للتفاوض معها فى حال إمكانية خوض مباراة واحدة عقب الوصول لطوكيو، وهما نيوزيلندا أو اليابان وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

فى سياق متصل، كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبى أن نادى ليفربول تحفظ على انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها 22 يوليو الجارى، وذلك بسبب بطولة أمم أفريقيا للكبار التى تنطلق فى يناير من العام المقبل.

وأكد مسئولو منتخب مصر الأولمبى أن ليفربول تحفظ على انضمام محمد صلاح مع المنتخب الأولمبى وغيابه لمدة شهر عن النادى، ثم الانضمام للمنتخب الأول فى يناير للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا لمدة شهر أيضا، وبالتالى تم رفض انضمامه للمنتخب الأولمبى على أن يتواجد مع المنتخب الأول فى أمم أفريقيا خاصة أن الدورى الإنجليزى سيتم لعبه دون توقف.

تلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان عقب نهاية مباراة الاهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دورى الابطال الافريقى والمقرر لها السبت المقبل بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.