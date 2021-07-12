شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس مع كارتيرون حسم صفقة "بن ناصر" خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، حسم صفقة المغربى يوسف آيت بن ناصر، لاعب موناكو الفرنسى السابق، من عدمه، وذلك خلال الفترة الحالية، خاصة أن كارتيرون يميل لاستقدام اللاعب لتدعيم خط الوسط إلا أن الإدارة البيضاء تنتظر القرار النهائى منه فى هذا المركز لحسم الصفقة من عدمه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع لأى نادٍ بشكل حر.

كما تلقت إدارة نادى الزمالك ترشيحًا من أحد نجومه السابقين بضم أيمن الحسونى، لاعب وسط نادى الوداد المغربى، لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، الذى انقطع عن تدريبات الفريق الأبيض.

ولم يتوقف الترشيحات عند هذا، بل أخطر محمد ناصر "مودى"، لاعب وسط فريق النصر القاهرى، طارق السيد، المدير الفنى لفريقه برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك، بعدما قام طارق السيد نجم القلعة البيضاء السابق بترشيحه للانضمام إلى الفريق الأبيض لتدعيم خط وسط الفريق فى الموسم الجديد، خاصة أنه يرى أن اللاعب أحد المواهب المميزة، وهو ما جعل اللاعب يُخطر مدربه بأن رغبته الأولى هى الانتقال لقلعة ميت عقبة.

ويمتلك مودى إمكانيات الفنية والبدنية مُميزة منذ أن صعده طارق السيد من ناشئين النصر حيث يعد من مواليد 2001 ويُجيد اللعب فى مركز الوسط المدافع والمساند وتحت رأس الحربة ويُعد أحد العناصر التى يعتمد عليها طارق السيد بصفة أساسية مع فريقه فى المباريات الأخيرة بدورى القسم الثانى مع النصر، لذا جاء ترشيح انضمامه إلى الزمالك فى الفترة المقبلة، فى ظل رؤيته أنه سيكون أفضل تعويض لفرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض المنقطع عن تدريبات الزمالك.

وانقطع فرجانى ساسى عن تدريبات الزمالك، حيث بدأت إدارة قلعة ميت عقبة فى اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد التونسى الدولى فرجانى ساسى الذى رفض العودة للانتظام فى تدريبات الزمالك بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضى، حيث جهزت إدارة الزمالك ملفا كاملاً عن العقوبات التى تم توقيعها على فرجانى ساسى مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات، والتى امتدت من يوم 17 يونيو الماضى.