شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يضم هانيا الحمامى المصنفة الخامسة عالميا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هانيا الحمامى، بطلة الاسكواش المصنفة الخامسة عالميا، على عقود انضمامها لأندية وادى دجلة، فى حضور كريم درويش مدير قطاع الاسكواش بوادى دجلة، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة.

جاء توقيع هانيا الحمامى قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى شيكاغو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ومن المقرر أن تمثل هانيا أندية وادى دجلة فى البطولة المرتقبة.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثاني.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يوليو الجارى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر التاسع على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضى عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى فى التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده فى المركز السادس، وفارس الدسوقى فى المركز السابع.

واقتحم مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى صاحب الـ 21 عاماً، قائمة التوب 10، ليستقر فى المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف عقب تتويجه مؤخراً ببطولة الأبطال للاسكواش.