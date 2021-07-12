شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"تليفزيون الخليج 365": فاركو طلب جنش ونتمسك باستمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، تلقى النادي عرضاً من نادى فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز، طلب فيه التعاقد مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق الكروي في الموسم الجديد.

وقال عمرو الدردير في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، إن الزمالك يرفض مناقشة أى عروض تصل للاعبين فى الوقت الحالي، انتظارا لانتهاء الموسم الجارى، ولمساعدة اللاعبين على التركيز في المباريات المتبقية لتحقيق الهدف الأسمي وهو حصد لقب بطولتي الدوري وكأس مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أن هناك تمسكا شديدا باستمرار محمود جنش من جانب مسئولي النادي، وكذلك اللاعب نفسه الذى يرغب فى الاستمرار وعدم الرحيل.