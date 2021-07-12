شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى قبل السفر إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، العاشرة صباح غد الثلاثاء موعداً للتجمع فى مقر النادى، على أن يخوض الفريق مرانه فى الحادية عشرة صباحاً وعقب نهاية التدريبات يتناول الفريق وجبة الغداء، على أن يتم التحرك نحو مطار القاهرة بحافلة الأهلى فى الثانية ظهرا لتنطلق رحلة المارد الأحمر للمغرب فى الثالثة عصراً وتصل الدار البيضاء فى الثامنة مساءً.

وحصل الأهلي على راحة سلبية اليوم، الاثنين، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش، قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التى ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، منح راحة للاعبين لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى المغرب وبدء التحضير لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، لاسيما أن الجهاز الفني اختار السفر إلى المغرب مبكرا للتعود على الأجواء في بلاد الأطلسي قبل خوض النهائي الأفريقي.

وتقرر مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 32 ببطولة الدوري الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 9 مساء علي استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في الدوري العام .

وبدأ فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة ثم الفوز على المقاصة برباعية دون رد سجلها محمد شريف هاتريك ومجدى أفشة هدفاً.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.