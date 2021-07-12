شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: "قاعدين لـ25 نوفمبر وليه الاستعجال للصعود لنهائى الكأس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة مُستمرة فى عملها لإدارة قلعة ميت عقبة حتى يوم 25 من شهر نوفمبر المقبل، وليس بعد ذلك، مؤكدًا أن اللجنة تساعد فى حل الأزمات وتحترم جميع الاتحادات الرياضية، مُطالبًا بتطبيق العدالة على الجميع وليست عدالة نسبية.

وأضاف لبيب، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن اللجنة تقوم حاليا بمناقشة كافة الملفات، متمنيًا أن يتكاتف الجميع من أجل مصلحة نادى الزمالك قائلاً: "ليس من المعقول أن يكون لدينا مباراة فى نصف نهائى بطولة وباقى المنافسين لم يلعبوا مبارياتهم فى دور الـ16 من البطولة نفسها، وليس هناك معود مُحدد لنهائى كأس مصر وهذا لا يصح، نحترم الجدول ومن حقنا أن نتخذ القرار الذى نراه فى مصلحة نادى الزمالك، والقرار الآن ليس قرارًا فنيًا ولكن قرارا إداريا، حفاظا على حق الزمالك لابد أن نتخذ هذا القرار".

وتساءل رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: "ليه الاستعجال إنى ألعب وأصعد نهائى كأس مصر، أتمنى من اتحاد الكرة أن يُعيد النظر فى قرار إقامة مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر، لو اتحاد اكرة رفض هناقش الموقف وقتها لأن لكل مقام مقال ووقتها هندرس الموقف تانى".

واختتم لبيب قائلا، "ندرس حاليًا ملف كرة السلة وسيكون هناك بيان أخر ومؤتمر صحفى أخر له، لا يجب أن يكون هناك منافسات غير رياضية فى أى لعبة".

وكان حسين لبيب قد أعلن على رفض الزمالك رسميًا خوض مباراة الفريق الأبيض مع أسوان، والمقرر إقامتها يوم 9 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، إلا بعد إقامة باقى مباريات البطولة بالتزامن مع باقى الفرق، لفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.