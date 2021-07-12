شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميًا رفضه خوض مباراة أسوان فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن القلعة البيضاء تؤكد حرصها على نجاح المسابقات المحلية، وتثمن الوقوف على مسافة واحدة مع كل الأندية، مشددًا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر النادى، على رفض الزمالك رسميًا خوض مباراته مع أسوان، والمقرر إقامتها يوم 9 من شهر أغسطس المقبل فى نصف نهائى كأس مصر، إلا بعد إقامة باقى مباريات البطولة بالتزامن مع باقى الفرق، لفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وعقد مجلس الزمالك اجتماعا طارئ اليوم، لمناقشة التعديلات التى طرأت على جدول مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم وكأس مصر، والذى أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وجاءت رؤية اللجنة فى الاجتماع أن خوض فريق الزمالك لمباراة الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر أمام أسوان والأطراف الأخرى فى البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وأنه لابد من إقامة مباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر فى نفس اليوم والتوقيت.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته بداية من أيام 16 حتى 19 من شهر يوليو الجارى، ثم يحصل الفريق على إجازة يوم 20 من الشهر الجارى، وبعدها يدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه.

وسيكون الزمالك وفقًا للجدول الذى اعنتله لجنة المسابقات باتحاد الكرة، لديه مباراة أمام الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، والمقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يواجه أسوان، على ستاد بتروسبورت فى منافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية.



































